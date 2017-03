RTS Un 22:55 bis 23:55 Sonstiges The Affair Trahisons intimes USA 2015 Merken La passion est toujours au rendez-vous pour Noah et Alison, mais les deux amants ont encore des secrets l'un pour l'autre. Alison commence à travailler en tant qu'assistante personnelle pour le compte d'Yvonne. Whitney rend visite à son père au chalet. Le malaise est palpable et la situation dégénère en violente dispute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Noah Solloway) Ruth Wilson (Alison Bailey) Maura Tierney (Helen Solloway) Joshua Jackson (Cole Lockhart) Josh Stamberg (Max Cadman) Julia Goldani Telles (Whitney Solloway) Jake Siciliano (Martin Solloway) Originaltitel: The Affair Regie: Anna Boden, Ryan Fleck Drehbuch: Alena Smith Musik: Marcelo Zarvos