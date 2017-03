TLC 22:05 bis 23:00 Dokumentation Paranormal Survivor Fluch der Vergangenheit CDN 2015 Merken In den 1960er Jahren lebt Mike Worden in Port Jervis, New York, im Haus seiner Großeltern. Seine ersten paranormalen Erfahrungen macht der Junge in der siebten Klasse: unerklärliche Schritte im Flur, Türen, die sich von selbst öffnen und die Stimme einer bedrohlichen Präsenz. Es bleibt jedoch nicht bei unerklärlichen Geräuschen. Noch mysteriöser sind die sichtbaren Phänomene. Eines Tages betritt ein vornehmer Herr mit imposantem Schnurrbart und Hut das Haus und löst sich dann in Luft auf. Als Michael älter wird, zieht er aus und gründet eine eigene Familie. Doch 20 Jahre später sieht er sich gezwungen, wieder in das Geisterhaus zurückzukehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor