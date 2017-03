SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Wolffs Revier Folge: 35 Gesühnt D 1994 Merken Fried und seine Freundin Marga bitten Wolff um Unterstützung, da sie seit geraumer Zeit von einem Unbekannten terrorisiert werden. Sie vermuten dahinter eine Racheaktion von Rainer Kollberg, den Fried vor Jahren hinter Gitter gebracht hat. Als Marga eines Nachts vergewaltigt wird, kann Buchwald, der Kollberg an diesem Abend observiert und mit ihm Billard gespielt hat, den Hauptverdächtigen entlasten. Wolff ist in diesem Fall ratlos - bis er genauer nachforscht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Adelheid Arndt (Marga Schönfeld) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Ilse Hofmann Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Andreas Köbner Altersempfehlung: ab 12