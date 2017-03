Das Erste 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Kollaps D 2015 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Noteinsatz auf einem Dortmunder Kinderspielplatz: Doch für die sechsjährige Emma kommt jede Hilfe zu spät. Sie hatte das bunt verpackte Kügelchen im Sand für ein Bonbon gehalten. Es war Kokain. Erste Untersuchungen ergeben schnell, dass Dealer den Spielplatz im Park häufig als Versteck für ihre Drogen nutzen. Wie kann man sein Kind hier spielen lassen, fragt Martina Bönisch Emmas Mutter Claudia Siebert. Für Emmas Vater Roland Siebert steht fest: Die drogendealenden Asylbewerber sind schuld am Tod seiner Tochter. Tatsächlich wurden bei einer Razzia im Park kürzlich zwei junge senegalesische Dealer gefilmt. Jamal Gomis und seine Schwester Niara befinden sich seitdem auf der Flucht. Kommissar Peter Faber hat den ihm altbekannten Drogenboss Tarim Abakay im Visier. Doch der bezichtigt die Konkurrenz. Mit einem Verzicht auf ihre eigenen Kinder muss derweil Martina Böhnisch kämpfen: Ihr Mann hat das alleinige Sorgerecht beantragt und die beiden Söhne unterstützen den Wunsch ihres Vaters. Auch Daniel Kossik ist eifersüchtig. Seine Kollegin Nora Dalay hat einen neuen Freund, der genau das Gegenteil von ihm ist: ein gut situierter Anwalt. Und offensichtlich genießt Nora die Sicherheit, die er ihr geben kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Hartmann (Peter Faber) Anna Schudt (Martina Bönisch) Aylin Tezel (Nora Dalay) Stefan Konarske (Daniel Kossik) Sybille J. Schedwill (Greta Leitner) Adrian Can (Tarim Abakay) Axel Schreiber (Oliver Lahnstein) Originaltitel: Tatort Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Gero Steffen Musik: Jörg Lemberg