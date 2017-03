ZDF neo 22:30 bis 23:15 Krimiserie Agatha Raisin Folge: 8 Und der tote Ehemann GB 2016 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Die erfolgreiche PR-Managerin Agatha Raisin findet im kleinen Dorf Carsely eine neue Heimat. Schnell zeigt sich ihr Ermittlersinn und ihr feines Gespür für klassische Detektivarbeit. Agatha und James sind endlich zusammen doch als die Hochzeit der beiden näherrückt, nimmt ihre märchenhafte Feier vorschnell ein jähes Ende. Agathas angeblich verstorbener Ehemann taucht plötzlich auf und macht richtig Stress. Jimmy Raisin, Agathas Noch-Ehemann, will die Vermählung der beiden Liebenden verhindern - und hat damit Erfolg. Der enttäuschte James weist Agatha für ihre Lüge und die beinahe entstandene Doppelehe zurück. Damit nicht genug, wird Jimmy am nächsten Morgen tot im Straßengraben wiedergefunden. Agatha wird beschuldigt, ihren etwas lästigen Ehemann ermordet zu haben. Jetzt ist Kampfgeist gefragt: Sie muss den wahren Mörder finden, um zum einen ihre Ehre reinzuwaschen und zum anderen die Beziehung zu James zu retten. Letzte Folge der ersten Staffel "Agatha Raisin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Jensen (Agatha Raisin) Jamie Glover (James Lacey) Katy Wix (Gemma Simpson) Mathew Horne (Roy Silver) Matt McCooey (DC Bill Wong) Jason Barnett (DI Wilkes) Lucy Liemann (Sarah) Originaltitel: Agatha Raisin Regie: Geoffrey Sax Drehbuch: Stewart Harcourt Kamera: Adam Gillham Musik: Rupert Gregson-Williams, Christopher Willis