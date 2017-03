History 22:20 bis 22:45 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Chopper-Job USA 2016 Stereo 16:9 Merken Dee Snider von der Band Twisted Sister kommt im Shop vorbei, um seinen Von-Dutch-Chopper mit einem neuen Teil von "Sugar Bear" verschönern zu lassen. Das Problem ist leider, dass der legendäre Motorradbauer "Sugar Bear" in seinem eigenen Tempo arbeitet. Da Dee das Motorrad schnell wieder braucht, unternimmt Danny eine Reise nach LA, um das Teil abzuholen und etwas Zeit mit seinem alten Freund zu verbringen. Zu Hause in Las Vegas gehen Ryan und Mike cruisen und finden ein neues Projekt für den Shop. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12