TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Folge: 93 The King of Sandwich USA 2002 16:9 Merken Dougs Onkel Stu ist so von den Sandwich-Kreationen seines Neffen begeistert, dass er Doug darin bestärkt, einen eigenen Sandwich-Laden zu eröffnen. Als Carrie merkt, dass es Doug wirklich ernst meint, gerät sie in Panik. Sie weiß, dass ihrem Mann jeglicher Geschäftssinn abgeht, aber ihre subtilen Bemühungen, ihm seine Idee wieder auszureden, scheitern kläglich. Daher versucht sie, Stus Sohn gegen den Plan aufzubringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Gavin MacLeod (Onkel Stu) Tyler Hendrickson (Doug Heffernan, jung) Ossie Mair (Raji) Mark Withers (Mark Withers) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: Chris Downey, David Bickel Altersempfehlung: ab 12