Animal Planet 22:10 bis 22:35 Dokumentation Jamie Crawford - Verrückt nach Tieren Florida - In der Haut eines Manatis GB 2006 Jamie Crawford kennt sich aus mit Tieren: Seit Jahren bereist der Journalist und Autor die Welt, um mehr über ganz besondere Vertreter des Tierreichs zu erfahren. In dieser Folge hat es den Abenteurer nach Florida verschlagen, wo er in den Everglades neben Manatis, so genannten Rundschwanzseekühen, weitere bemerkenswerte Tierarten entdeckt. Darunter sind zum Beispiel der archaisch anmutende Pfeilschwanzkrebs sowie der Bomardierkäfer mit seinem sprichwörtlich explosiven Verteidigungssystem. Originaltitel: In Too Deep