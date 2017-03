TNT Film 22:10 bis 00:00 Actionfilm The Blade - Das zerbrochene Schwert HK 1995 20 40 60 80 100 Merken Der Vollwaise Ding-on wurde vom Freund seines Vaters aufgezogen und durch ihn zum Schmied ausgebildet. Als sein Meister eines Tages von Dieben getötet wird, stellt sich der junge Mann den Mördern und verliert bei der Konfrontation einen Arm. Gedemütigt aber wild entschlossen, perfektioniert Ding-on seinen Kampfstil, bei der seine Behinderung ein Vorteil wird. Er hat nur ein Ziel: Rache. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chiu Man-cheuk (Ding On) Xiong Xin Xin (Fei Lung) Sonny Song (Siu Ling) Moses Chan (Iron Head) Hung Yan-yan (Flying Dragon) Valerie Chow (Prostituierte) Collin Chou (Ding Ons Vater) Originaltitel: Dao Regie: Tsui Hark Drehbuch: Tsui Hark, Koan Hui Kamera: Kwok-Man Keung, Gam Sing Musik: Raymond Wong, Wai Lap Wu Altersempfehlung: ab 18