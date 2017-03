Sky 1 22:25 bis 23:00 Comedyserie Ballers Draft-Party USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Spencer (Dwayne "The Rock" Johson) will zu neuen Ufern aufbrechen und versucht, die aktuellsten Entwicklungen in der Firma Anderson geheim zu halten. Travis (Adam Aalderks) macht sich ernsthafte Sorgen um die Zukunft seiner Karriere. Und zwischen Charles (Omar Benson Miller) und Ricky (John David Washington) knallt es gewaltig. - In der 2. Staffel der Football-Comedy trifft Dwayne "The Rock" Johnson auf einen fiesen Rivalen, gespielt von "Der Pate III"-Legende Andy Garcia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwayne Johnson (Spencer Strasmore) Omar Miller (Charles) John David Washington (Ricky) Rob Corddry (Joe) Troy Garity (Jason) Donovan Carter (Vernon) Jazmyn Simon (Julie) Originaltitel: Ballers Regie: Simon Cellan Jones Drehbuch: Steve Levinson, Steve Sharlet Altersempfehlung: ab 12