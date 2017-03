Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 256 Tod auf zwei Rädern D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Radrennfahrer Toni Horn liegt tot neben einer Landstraße, Lackspuren an seinem Rad lassen darauf schließen, dass er von der Fahrbahn abgedrängt wurde. Christian Lind und Anton Stadler ermitteln zunächst beim Radsportclub und befragen den Cheftrainer Richard Wageneder. In der Sportlerszene stoßen die Kommissare auf Neid und Missgunst. Die Ergebnisse der Pathologin Dr. Eckstein bringt eine überraschende Wende in den Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Dieter Fischer (Anton Stadler) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Thomas Baum Kamera: Erich Maria Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12