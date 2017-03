Beate Uhse TV 22:00 bis 22:30 Reportage Swingerclubreport Herrenüberschuss D 2016 Stereo 16:9 Merken Im Baden-Württembergischen Bruchsal lädt der kreative Club "Feuer & Eis" zu wilden Swingerspielen. Jeden Donnerstag ist Herrenüberschuss, was bedeutet, dass sich eine Frau mit mehreren Männern vergnügen darf. Texas Patti und Patrick gehen diesem erotischen Phänomen nach und haben selten so glückliche Gesichter gesehen. Denn alles, was im "Feuer & Eis" abgeht, basiert nach geltenden Swingerregeln ausschließlich auf dem freien Willen eines jeden Gastes. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Swingerclubreport Altersempfehlung: ab 18