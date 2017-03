Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Das magische Tagebuch USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Großvater und Drachenratsmitglied Chang in der Kanalisation den dunklen Drachen jagen, erzählt Fu Dog den anderen anhand seines magischen Tagebuchs von seiner ersten Begegnung mit Großvater in Hongkong im Jahre 1972. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Matt Negrete, Eddie Guzelian Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6