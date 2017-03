Disney Cinemagic 22:00 bis 23:15 Trickfilm Der König der Löwen 2 - Simbas Königreich USA, AUS 1998 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kiara, Simbas eigenwillige Tochter, ist stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Als es ihr eines Tages gelingt ihren übereifrigen Babysittern Timon und Pumbaa zu entkommen, macht sich Kiara auf in das gefürchtete Schattenland. Dort lernt sie den frechen Außenseiter Kovu kennen. Mit der Zeit freunden sich die zwei jungen Löwen an. Doch Kiara ahnt nicht, dass Kovu auserwählt wurde, um in die Fußstapfen des bösartigen Scar zu treten. Eines Tages soll er Simba stürzen und das Königreich an sich reißen. Nach seinem Sieg über Scar ist Simba der rechtmäßige Herrscher seines Königreichs und hat mit seiner Gefährtin Nala eine kleine Tochter, Kiara. Genau wie Simba ist auch Kiara ein neugieriges Kätzchen, das sich bald für das verbotene Schattenreich interessiert, in das Simba Scars Schergen verbannt hatte. Trotz Bewachung bricht sie in die Wildnis aus. Dort trifft sie auf den Spielgefährten Kovu, aber auch auf die grimmige Zira, die sich an Simba rächen will. Als die beiden Junglöwen heranwachsen, ist Kovu hin- und hergerissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Lion King II: Simba's Pride Regie: Darrell Rooney, Rob LaDuca Drehbuch: Flip Kobler, Cindy Marcus Musik: Nick Glennie-Smith Altersempfehlung: ab 6