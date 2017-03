ATV 2 22:15 bis 00:55 Thriller Im Jahr des Drachen USA 1985 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Cop und Vietnamveteran Stanley White gilt als härtester Knochen in New York. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die chinesischen Mafia zu vertreiben. Unter Einsetzung aller möglichen Mittel, macht White Jagd auf den aufstrebenden Nachwuchs-Paten Joey Tai und macht sich so nicht nur in der Unterwelt, sondern auch in den eigenen Reihen Feinde. Schon bald ist in diesem Viertel New Yorks die Hölle los, doch aller Intrigen und Widerstände zum Trotz, gelingt es White der Triade einen empfindlichen Schlag zu versetzen. Als er sich mit der ehrgeizigen Fernsehjournalistin Tracy Tzu anfreundet, gerät sie zwischen die Fronten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mickey Rourke (Stanley White) John Lone (Joey Tai) Ariane (Tracy Tzu) Leonard Termo (Angelo Rizzo) Raymond J. Barry (Louis Bukowski) Caroline Kava (Connie White) Eddie Jones (William McKenna) Originaltitel: Year of the Dragon Regie: Michael Cimino Drehbuch: Oliver Stone, Michael Cimino Kamera: Alex Thomson Musik: David Mansfield Altersempfehlung: ab 16