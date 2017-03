RTL NITRO 22:05 bis 23:00 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Die zweite Chance D 2006 Merken 10. Staffel, Folge 13: Eine junge Frau gerät in Lebensgefahr: Als Zeugin eines Verbrechens gelangt sie an brisante Unterlagen, die sie zu Geld machen will, um ihrem überschuldeten Vater zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) René Steinke (Tom Kranich) Alma Leiberg (Iris Eckert) Camilla Renschke (Mona Eckert) Michael Hanemann (Wilfried Eckert) Dirc Simpson (Keller) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Axel Sand Drehbuch: Michael Krause Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12