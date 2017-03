ORF 2 22:00 bis 22:45 Talkshow Vera. Das kommt in den besten Familien vor Drillingsmama, plötzlich verwitwet Drillingsmama, plötzlich verwitwet / Burn-out und Rabenmutter / Von der Pleite ins Lebensglück A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Vera Russwurm spricht mit Menschen, die ein Problem bewältigt haben und heute wieder lachen können. Erzählt werden ihre beruflichen, privaten oder gesundheitlichen Erfolgsgeschichten. Die Gäste berichten, wie sie es geschafft haben, ihre Lebenskrisen zu bewältigen. An ihrer Seite auch jene Personen, die geholfen haben (z.B. Arzt, Experte, Freund, Familienmitglied ). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Russwurm Gäste: Gäste: Nina Fuchs (stand mit ihren Drillingen plötzlich alleine da, nachdem ihr Mann unerwartet verstarb), Mag. Dr. Monika Wogrolly (Psychologin), Tanja Bräutigam (hatte sich bis zur totalen Erschöpfung um ihre Kinder gekümmert, nahm sich trotz aller Bedenken ei Originaltitel: Vera. Das kommt in den besten Familien vor