Nick 22:00 bis 22:55 Dokusoap Catfish: The TV Show - Colombia Natali - Ángel COL Merken Auch in Südamerika verlieben sich immer mehr Leute online in Menschen, die sie noch nie getroffen haben. Das Duo Sebas und Diego sucht bei Catfish: Colombia nach der Wahrheit - denn nicht jeder Online Latin-Lover ist wer er vorgibt zu sein! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Catfish: The TV Show - Colombia