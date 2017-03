Pro7 MAXX 22:15 bis 22:30 Boxen ran Boxen: WM-Kampf Jack Culcay vs.Demetrius Andrade D 2017 Live HDTV Merken "ran Boxen" startet mit zwei WM-Kämpfen ins Box-Jahr 2017. ProSieben MAXX steigt erstmals in die Live-Berichterstattung beim Boxen ein. Der Sender zeigt das Weltmeisterschaftsduell zwischen Titelträger "Golden Jack" Culcay (31) und seinem US-amerikanischen Herausforderer Demetrius Andrade (29) live. Im Anschluss steigt auch Weltmeisterin und Kickbox-Queen Marie Lang (30) wieder in den Ring. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie