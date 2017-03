WDR 23:15 bis 00:45 Show Von Da da da bis 99 Luftballons Die Stars der Neuen Deutschen Welle und ihre Hits D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Da Da Da war was los! In den 80ern stürmten plötzlich Trio, die Spider Murphy Gang, Nena, Hubert Kah und viele andere Künstler mit deutschen Texten die Charts. Die "Neue Deutsche Welle" war geboren und spülte einen Hit nach dem anderen hoch: ob schrill, laut, bunt, lustig - alles war plötzlich möglich und erlaubt. Hauptsache deutsch! Die Stars der NDW gelten als die Wegbereiter der heutigen Eroberung deutschsprachiger Songs in den Hitlisten. Eine Zeitreise durch die Musikgeschichte der 80er mit den 50 kultigsten "Neue Deutsche Welle" Hits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Von Da da da bis 99 Luftballons