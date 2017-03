Agenten, Action, Angelina Jolie: Als der russische Überläufer Orlov den US-Behörden erklärt, CIA-Top-Agentin Evelyn Salt sei eine russische Schläferin, sieht das zunächst nur nach einer Rufmordkampagne aus. Orlov behauptet, dass sie in ein paar Tagen den russischen Präsidenten in New York töten werde - eine unglaubliche Anschuldigung gegen die hochdekorierte Spionin. Dennoch taucht Salt auf spektakuläre Weise ab, um sich dem Zugriff ihrer Kollegen zu entziehen ... In Google-Kalender eintragen