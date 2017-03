Tele 5 22:05 bis 23:55 SciFi-Film Zoombies USA 2016 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ellen, Direktorin des Eden Safari Resort und Tochter von dessen Begründer, ist gerade dabei, mit ihrem Team eine Gruppe Anfänger in ihre Jobs als wahlweise Tierpfleger oder Sicherheitspersonal einzuarbeiten, als unter den Tieren des Parks ein unbekannter Virus ausbricht und die Vierbeiner der Reihe nach in aggressive Zombie-Bestien verwandelt. Nun gilt es für die fassungslosen Angestellten, zunächst die eigenen Häute zu retten (zu denen auch Ellens kleine Tochter zählt), und dann einen Ausbruch der Tiere ins benachbarte L.A. zu vereiteln. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ione Butler (Lizzy) Andrew Asper (Gage) La La Nestor (Thea) Kim Nielsen (Dr. Ellen Rogers) Marcus Anderson (Rex) Brianna Joy Chomer (Amber) Kaiwi Lyman-Mersereau (Daxton) Originaltitel: Zoombies Regie: Glenn R. Miller Drehbuch: Scotty Mullen Kamera: Bryan Koss Musik: Chris Cano Altersempfehlung: ab 16