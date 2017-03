Hessen 23:10 bis 00:00 Krimiserie Die Kommissarin Corinna D 1994 Untertitel Merken Das Model Corinna ist Anfang zwanzig und sich ihrer Schönheit voll bewusst. Kommissarin Lea Sommer ermittelt im Mordfall gegen ihren Freund Bernd, der tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden wird. Der Täter hat sorgfältig alle Spuren verwischt, aber anscheinend eine leere Coladose und einen Schließfachschlüssel am Hals des Toten übersehen. Im Bahnhofsschließfach liegt ein Bündel Geldscheine, und auf der Coladose finden sich die Fingerabdrücke eines Mitglieds einer berüchtigten Motorradbande, der Bernd vor Jahren angehörte. Bei Corinna scheint die Trauer um den toten Freund aber nicht lange anzuhalten. Sie tröstet sich mit Bernds Freund Pit. Kurz danach wird dieser ebenfalls ermordet. Auch bei Pit finden die Kriminalbeamten einen Schließfachschlüssel. Dieses Mal öffnet er Corinnas Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannelore Elsner (Lea Sommer) Til Schweiger (Nick Siegel) Natja Brunckhorst (Corinna Lampert) Karlheinz Lemken (Henning Burre) Guido Sherr (Daniel Sommer) Gregor Bloéb (Ralf Stöhr) Michael Greiling (Alfred Lampert) Originaltitel: Die Kommissarin Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Klaus Bädekerl, Isolde Sammer Kamera: Ingo Hamer Musik: Andreas Köbner