RTL II 22:20 bis 23:40 Mysteryserie Fear the Walking Dead Gute alte Zeit USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Neu Neue Staffel Merken Als der Drogenabhängige Nick seiner Mutter von einer nahenden weltweiten Katastrophe berichtet, schenkt sie ihm zunächst keinen Glauben. Nachforschungen seines Stiefvaters ergeben jedoch ein anderes Bild. Und schon bald sieht sich nicht nur die Patchwork-Familie mit den Anfängen einer barbarischen Epidemie konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Dickens (Madison Clark) Cliff Curtis (Travis Manawa) Frank Dillane (Nick Clark) Mercedes Mason (Ofelia Salazar) Lorenzo James Henrie (Chris Manawa) Alycia Debnam-Carey (Alicia Clark) Rubén Blades (Daniel Salazar) Originaltitel: Fear the Walking Dead Regie: Adam Davidson Drehbuch: Robert Kirkman, Dave Erickson Kamera: Michael McDonough Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 16