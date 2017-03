RTS Un 22:05 bis 23:00 Sonstiges Section de recherches Mauvais genre F 2017 Stereo Untertitel Merken Sasha Duroy, une championne de triathlon, a été assassinée après une course. Faut-il chercher la vérité sur sa mort dans une histoire de rivalité - Bernier et son équipe découvrent que la victime est l'objet d'une véritable cabale dans le milieu, à cause de ses résultats hors du commun. Accusée de dopage, et même d'être un homme, Sasha Duroy a vécu l'enfer. Pourquoi a-t-elle été victime d'un tel acharnement - Y avait-il un fond de vérité dans ces accusations, ou bien étaient-elles le fruit de la malveillance de concurrentes jalouses - Des adversaires pourraient-elles lui en avoir voulu au point de souhaiter sa mort ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Section de recherches Drehbuch: Steven Bawol