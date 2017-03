RTL Passion 22:30 bis 02:05 Musikfilm In guten wie in schweren Tagen IND 2001 20 40 60 80 100 Merken Sobald ihr Sohn Rahul auch nur einen Fuß auf ihr Anwesen setzt, schlägt das Herz von Nandini Raichand höher. Sie hat eben doch eine ganz besondere Verbindung zu ihrem Ältesten. Endlich - nach seinem Studium im fernen London - kann sie ihren Lieblingssohn wieder in die Arme schließen. Auch der wohlhabende Geschäftsmann Yash Raichand freut sich, Rahul wieder in seiner Nähe zu haben. Sein Sohn soll in seine Firma einsteigen und die Traditionen der Familie weiterführen. Aus diesem Grund arrangiert Yash auch sehr schnell die Heirat von Rahul mit dessen Jugendfreundin Naina, die bereits wie eine Tochter im Haus der Raichands ein und aus geht. Doch als es Rahul eines Tages zufällig nach Chandini Chowk verschlägt, einem ärmeren Stadtteil Delhis, begegnet er dort der quirligen und witzigen Anjali, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Als er seinem Vater davon erzählt, bleibt der jedoch hart und erinnert Rahul nur streng an seine Pflichten als Spross der Familie Raichand. Schweren Herzens fährt Rahul nach Chandini Chowk, um die Beziehung zu Anjali zu beenden. Doch als er dort ankommt, wird er Zeuge einer große Beerdigung: Anjalis geliebter Vater ist gestorben. In dieser Situation kann Rahul die Geliebte unmöglich im Stich lassen. Heimlich vermählt er sich mit ihr und kehrt dann in das Haus seiner Eltern zurück, in der Hoffnung, doch noch den Segen seines Vaters zu erhalten. Aber der ist erbost über den Ungehorsam seines Ältesten. Wütend verstößt er Rahul und Anjali - und bricht damit seiner Frau Nandini das Herz. Jahre später: Rahuls jüngerer Bruder Rohan kann nicht länger mit ansehen, wie seine Familie immer mehr zerbricht. Er will Rahul und Anjali finden, um sie mit seinen Eltern zu versöhnen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shah Rukh Khan (Rahul Raichand) Kajol (Anjali Sharma Raichand) Amitabh Bachchan (Yashovardhan "Yash" Raichand) Hrithik Roshan (Rohan Raichand) Kareena Kapoor (Pooja "Poo" Sharma) Rani Mukherji (Naina) Jaya Bachchan (Nandini Raichand) Originaltitel: Kabhi Khushi Kabhi Gham... Regie: Karan Johar Drehbuch: Karan Johar, Sheena Parikh Kamera: Kiran Deohans Musik: Babloo Chakravarthy, Sandesh Shandilya, Jatin Pandit, Lalit Pandit Altersempfehlung: ab 6