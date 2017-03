Christoph Maria Herbst alias Stromberg und sein Büro-Team on tour - das kann nicht gutgehen! Zum 50-jährigen Firmenjubiläum lädt die Capitol-Versicherung alle Mitarbeiter zum Feiern in ein Landhotel ein. Erst will Stromberg nichts von der Veranstaltung wissen, doch dann das: Der Standort seiner Abteilung soll demnächst geschlossen werden! So wird das Fest zur einmaligen Chance, sich für höhere Aufgaben in der Firmenzentrale zu empfehlen. Leichter gesagt als getan ... In Google-Kalender eintragen