kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Die verlorenen Hände USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ermittelt Steve in seinem persönlichsten Fall? Ein ungewöhnlicher Heckenschütze treibt sein Unwesen auf Hawaii: Der Killer, der zwei Handprothesen trägt, tötet systematisch Cops. Mit Vorliebe nimmt er ehemalige Kollegen von Steves verstorbenem Vater ins Visier. Auf die Patronenhülsen graviert er sogar die Namen seiner designierten Opfer. Auch Steves Name steht auf einer Hülse. Welches Motiv hat der eiskalte Schütze? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Peter Weller (Hookman / Curt Stoner) Charles Q. Murphy (Don McKinney) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Peter Weller Drehbuch: Joe Halpin Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16