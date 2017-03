Disney Channel 22:20 bis 22:50 Trickserie Familie Feuerstein Nur vom Feinsten USA 1960 HDTV Merken In den richtigen Kreisen zu verkehren, ist bekanntlich der erste Schritt zum Erfolg. Fred, dem für die Zukunft seines Töchterchens nichts zu teuer ist, zieht in die feinste Gegend der Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: William Hanna Drehbuch: Joanna Lee