Phoenix 22:30 bis 00:00 Dokumentation Ritterblut - Verliebt in einen Knacki D 2016

Eine Frau verliebt sich in einen Verbrecher; schreibt, besucht und kämpft für einen Mann, den sie erst hinter Gittern kennengelernt hat. Dieses Phänomen kennt man in allen Gefängnissen. Die Geiselnehmer aus Gladbeck haben beide im Gefängnis geheiratet - und sich wieder scheiden lassen. Anders Behring Breivik wird in seiner Zelle mit Kontaktangeboten überschüttet, der legendäre Prostituiertenmörder Jack Unterweger hatte eine Beziehung zu seiner Rechtsanwältin. Die allermeisten dieser Beziehungen scheitern. Wenn nicht noch im Gefängnis, dann spätestens, wenn er rauskommt. Was zieht diese Frauen an? Es gibt wenige Frauen, die sich trauen, darüber zu sprechen. Sie haben Angst vor einer negativen Reaktion ihrer Umwelt. Noch seltener gibt es Frauen, die vor einer Kamera offen darüber reden. Eine absolute Ausnahme sind Frauen wie Marion, die sich im Laufe des Kennenlernen-Prozesses von einer Kamera begleiten lassen. Marion, 48, lebt in Norddeutschland. Sie ist Krankenschwester, geschieden, ihre Tochter studiert in einer anderen Stadt.

Originaltitel: Ritterblut - Verliebt in einen Knacki Regie: Sigrid Faltin