NDR 22:35 bis 23:25 Krimiserie Mord mit Aussicht Folge: 2 Vatertag D 2008 Stereo Untertitel HDTV Merken Hengaschs Vatertagsfestivitäten werden getrübt, nachdem im Dorfbach eine Leiche entdeckt worden ist. Alles deutet auf einen tragischen Unfall hin, denn der alte Reuter war herzkrank und es liegt nahe, von einem Herzinfarkt auszugehen. Doch warum trägt er eine Perlenkette? Sophie (Caroline Peters) findet dies ausgesprochen ungewöhnlich und lässt die Leiche deshalb in die Gerichtsmedizin bringen. Hier wird ihr Verdacht bestätigt: Der alte Reuter wurde mit einer Überdosis Rohypnol vergiftet. Jede Menge Verdächtige tauchen auf, denn der alte Reuter hatte sich mit seiner exzessiven Spannerei viele Feinde gemacht. Und Sophie findet heraus, dass er vor langer Zeit noch etwas viel Schlimmeres getan hat, etwas, das bis in die Gegenwart hinein fatale Folgen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Kommissarin Sophie Haas) Hans Peter Hallwachs (Hannes Haas) Meike Droste (Bärbel Schmied) Bjarne Mädel (Dietmar Schäffer) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Barbara Nüsse (Erika Reuter) Karina Fallenstein (Frau Bosbach) Originaltitel: Mord mit Aussicht Regie: Arne Feldhusen, Marie Reiners Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Johannes Imdahl Musik: Andreas Schilling