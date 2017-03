ARTE 22:25 bis 23:10 Dokumentation Ach, Europa! Es werde Licht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Seuchen, Hunger und Krieg bringen Leid und Elend über Europa, sie rütteln an den Fundamenten des christlichen Abendlandes. Doch die Europäer kommen sich in dieser Zeit der Katastrophen näher, denn die Bevölkerung aller europäischen Länder ereilt ein ähnliches Schicksal. Europa scheint eine Schicksalsgemeinschaft zu bilden. Aber die große Krise beflügelt den Geist: Trotz allen Elends und trotz aller Bedrohungen entstehen auf dem europäischen Kontinent unvergessliche Kunstwerke in Literatur und Malerei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ach, Europa!