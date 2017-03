TNT-Serie 22:30 bis 23:20 Dokusoap Lucha Underground Feuer im Kosmos USA 2014 16:9 Merken Heute Abend entscheidet sich die Kampfserie zwischen Drago und Aerostar. Im Wettstreit um den nächsten Trios-Titel ist noch ein Platz zu vergeben. Dieses Mal sind sechs der besten Luchadores im Temple. Wer von ihnen wird den letzten freien Platz ergattern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sergio Arau (Himself) Justin Borden (Referee) Brian Cage (Cage) Matt Capiccioni (Son of Havoc) Shawn Daivari (DelAvar Daivari) Luis Fernandez-Gil (Dario Cueto) Dulce María García (Sexy Star) Originaltitel: Lucha Underground Regie: Quinn Saunders Drehbuch: Christopher DeJoseph