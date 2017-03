Motorvision.TV 22:40 bis 23:05 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Steinbeisser Trophy D 2016 Stereo 16:9 Merken Hart, härter - Steinbeisser! Die Steinbeisser ist die härteste Geländetrophy Europas und nur etwas für harte Jungs mit Offroad-Erfahrung. Nur die Harten kommen in den Garten so lautet das Motto der 16. Ausgabe. Etwa 50 Teams bewegen sich möglichst schnell und unfallfrei in dem acht Hektar großen Offroad-Park in Langenaltheim in der Nähe von Nürnberg. Das Team Bader ist mit dem Black Widow!, einem Prototypen der Extraklasse, am Start und will die Trophy für sich entscheiden. Ob das nach zwei Tagen voller Anstrengung, Matsch und Nervenkitzel klappt, wird sich zeigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin