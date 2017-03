Disney Cinemagic 22:30 bis 22:45 Magazin Making Of... Doctor Strange D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Hauptrolle des DOCTOR STRANGE, der über verschiedenste außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt und als der mächtigste Magier des Kosmos gilt, glänzt Charakterdarsteller Benedict Cumberbatch ('Star Trek Into Darkness'). Der geborene Londoner hat durch die Titelrolle in der BBC-Serie "Sherlock" bereits Kultstatus erreicht und wurde zuletzt für seine eindringliche Performance in dem Biopic 'The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben' für zahlreiche Filmpreise nominiert, u.a. für den Oscar als bester Hauptdarsteller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Making of ... Regie: Scott Derrickson