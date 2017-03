Sky Atlantic HD 22:30 bis 23:20 Actionserie Strike Back Der Bruder GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Elitesoldaten Damien Scott (Sullivan Stapleton) und Michael Stonebridge (Philip Winchester) haben sich in Algerien mit dem verletzten Terror-Kurier Othmani in einem abgelegenen Bauernhaus verschanzt. Doch Al-Quaida-Kommandant El Soldat und seine Männer sind ihnen bereits auf den Fersen. - Britisch-amerikanische Actionserie um eine Antiterroreinheit auf weltweiter Terroristenhatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Paul Wilmshurst Drehbuch: James Dormer Kamera: Jean-Philippe Gossart Altersempfehlung: ab 18