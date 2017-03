Sky Nostalgie 22:05 bis 23:55 Drama 08/15, 2. Teil D 1955 SW 20 40 60 80 100 Merken Winter 1942: Soldat Asch (Joachim Fuchsberger) kämpft an der Ostfront. Er und sein Freund Kowalski (Peter Carsten) versuchen den Kriegsalltag ein wenig zu mildern. Die sinnlosen Befehle des neuen Batteriechefs, Hauptmann Witterer (Rolf Kutschera) machen ihnen das Leben schwer. - Episodenhaft angelegtes Sequel der Bestseller-Verfilmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Fuchsberger (Wachtmeister Asch) Peter Carsten (Stabsgefreiter Kowalski) Rolf Kutschera (Hauptmann Witterer) O.E. Hasse (Lt. von Plönnies) Paul Bösiger (Unteroffizier Vierbein) Rainer Penkert (Oberleutnant Wedelmann) Emmerich Schrenk (Oberleutnant Schulz) Originaltitel: 08/15 - Zweiter Teil Regie: Paul May Drehbuch: Ernst von Salomon Kamera: Georg Krause Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 16