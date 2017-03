RTL Crime 22:25 bis 23:15 Serien Person of Interest Pferdestärken und die menschlichen Schwächen USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 5. Staffel, Folge 6: Die Maschine schickt Reese und Finch zu Kent Turner, einem Züchter edler und wertvoller Pferde. Auf der Hochzeit seiner jüngsten Tochter Phoebe fotografiert Maggie, die Hochzeits-Fotografin, eine Szene, die eindeutig beweist, dass dort Pferde gedopt wurden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) John Nolan (John Greer) James Le Gros (Bruce Moran) Originaltitel: Person of Interest Regie: Alrick Riley Drehbuch: Melissa Scrivner-Love Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16