Sky Comedy 23:35 bis 01:00 Komödie WTF - What the Fuck??? F 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Mit seinen anarchischen Streichen avancierte Rémi Gaillard (er selbst) zum Internetphänomen: Die Videos seiner spektakulären Videostreiche, bei denen Rémi z. B. brave Bürger in Tierkostümen überfällt, als Starenkasten verkleidet Autofahrern auflauert oder Live-Super-Mario-Kart auf öffentlichen Straßen spielt, generierten über 1,5 Milliarden Klicks. Doch nun verlangt seine schwangere Freundin (Nicole Ferroni), dass er ein bürgerliches Leben anfängt. Wird Rémi jetzt zum Spießer? - "Jackass" auf Französisch: Rotzfreches Gag-Feuerwerk mit Internet-Star Rémi Gaillard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rémi Gaillard (Rémi) Nicole Ferroni (Sandra) Franc Bruneau (Greg) Alban Ivanov (Arnaud) Sylvain Katan (Gérald) Quentin Jodar (Cheveux) Brigitte Moati (Schwiegermutter) Originaltitel: N'importe qui Regie: Raphaël Frydman Drehbuch: Raphaël Frydman Kamera: Gilles Piquard Musik: Mike Kourtzer Altersempfehlung: ab 12