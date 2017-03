Beate Uhse TV 23:10 bis 23:40 Erotikserie Texas Pattis Poppbox In Pilsen 1 D 2016 Stereo 16:9 Merken Texas Patti reist mit ihrem Mann Patrick in die tschechische Biermetropole Pilsen. Doch statt böhmischer Braukunst interessieren sich die beiden eher für handfeste Genüsse. In ihr gemietetes Domizil laden sie junge Paare für erotische Aufnahmen ein. Patti staunt nicht schlecht, denn jede dieser Szenen mündet in einem fulminanten Höhepunkt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Texas Pattis Poppbox Regie: Patrick Habig Altersempfehlung: ab 18