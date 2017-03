FOX 22:40 bis 23:30 Mysteryserie Outcast Folge: 3 Diese besondere Macht USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Kyle und Reverend Anderson schließen sich mit einem in Ungnade gefallenen Detective zusammen. Gemeinsam wollen sie herausfinden, ob sein früherer Partner möglicherweise besessen ist. Unterdessen ist Megan zutiefst erschüttert, als ein Mann aus ihrer Vergangenheit in Rome auftaucht. Der Polizeibeamte Mark Holter wiederum setzt die Ermittlungen am unheimlichen Tatort in den Wäldern fort... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) Reg. E. Cathey (Chief Giles) David Denman (Mark Holter) Brent Spiner (Sidney) Reg E. Cathey (Chief Giles) Originaltitel: Outcast Regie: Howard Deutch Drehbuch: Chris Black Kamera: David Tattersall Musik: Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne