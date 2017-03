Sky Cinema +24 22:30 bis 00:25 Actionfilm Point Break USA, D, CHN 2015 Nach einer Vorlage von Rick King, W. Peter Iliff, Kurt Wimmer 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Diamantenraub in Indien, ein Banknotendiebstahl in Mexiko - und immer entkommen die Verbrecher mit spektakulären Stunts: einem Basejump vom Hochhaus oder per Fallschirmsprung aus einem Flugzeug. Um die Gangster endlich zu schnappen, schleust das FBI Special Agent Johnny Utah (Luke Bracey) undercover in die Gruppe um den charismatischen Extremsportler Bodhi (Édgar Ramírez) ein. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Adrenalinkick, bringt die Gang bald auch Utah in tödliche Gefahr. - Gangster-Thriller mit spektakulärer Extremsport-Action und atemberaubender Kamera, nach Kathryn Bigelows Kultfilm "Gefährliche Brandung" von 1991. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Édgar Ramírez (Bodhi) Luke Bracey (Utah) Teresa Palmer (Samsara) Delroy Lindo (FBI-Ausbilder Hall) Ray Winstone (Pappas) Matias Varela (Grommet) Clemens Schick (Roach) Originaltitel: Point Break Regie: Ericson Core Drehbuch: Kurt Wimmer Kamera: Ericson Core Musik: Junkie XL Altersempfehlung: ab 12