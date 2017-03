AXN 22:50 bis 00:35 Thriller Spiel mit der Angst GB, CDN, USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Abby (Maria Bello) und Neil Randall (Gerard Butler) führen ein scheinbar perfektes Leben: Sie sind glücklich verheiratet, haben eine entzückende Tochter und sind finanziell unabhängig. Doch eines Tages soll ihr Glück auf die Probe gestellt werden. Während einer Autofahrt, gibt sich ein bewaffneter Unbekannter (Pierce Brosnan ) auf ihrer Rückbank zu erkennen, der behauptet ihre Tochter entführt zu haben. Er weiß über alles in ihrem Leben Bescheid und nur wenn sie seinen Anweißungen folgen, wird ihrer Tochter nichts passieren. Auf die Frage, was der Entführer wirklich will, antwortet er "alles was du hast". Ein packender Thriller, der die Zuschauer auf eine gnadenlose Irrfahrt mitnimmt und sie in eine Welt von Verrat, Rache und Verzweiflung eintauchen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Tom Ryan) Maria Bello (Abby Randall) Gerard Butler (Neil Randall) Claudette Mink (Judy Ryan) Callum Keith Rennie (Det. McGill) Emma Karwandy (Sophie Randall) Desiree Zurowski (Helen Schriver) Originaltitel: Butterfly on a Wheel Regie: Mike Barker Drehbuch: William Morrissey Kamera: Ashley Rowe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 16