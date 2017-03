ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Ruhe vor dem Sturm USA 2014 Stereo Merken Dank Arrow und seinem Team ist die Kriminalitätsrate in Starling City stark gesunken. Daher hofft Oliver, ab jetzt seine beiden Identitäten gleichmäßiger ausleben und sich auch wieder um sein Privatleben kümmern zu dürfen. So nimmt er all seinen Mut zusammen und bittet Felicity um ein Date. Doch schon bei ihrem Rendezvous bekommt es Oliver mit einem neuen mächtigen Gegner zu tun: Werner Zytle, der sich selbst Vertigo nennt, will die Macht über die Stadt und daher alle anderen noch lebenden Gangsterbosse der Stadt töten und Arrow. Auch beim Versuch, seine Firma zurückzugewinnen, sieht sich Oliver unerwartet mit einem Konkurrenten konfrontiert?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Originaltitel: Arrow Regie: Glen Winter Drehbuch: Marc Guggenheim, Jake Coburn Altersempfehlung: ab 16