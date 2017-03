SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur USA 2017 16:9 Merken Zwei College-Professoren werden ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Nichts an dem Fall scheint irgendeinen Sinn zu ergeben. Im Haus fehlt nichts, auch hatte das Ehepaar keine Feinde. Polizei und FBI tun sich zusammen, um die Mörder zu finden. Und: In Philadelphia ist ein gnadenloser Machtkampf entbrannt: Die örtliche Mafia ist in zwei Teile gespalten: Die jüngeren Mitglieder kämpfen bis auf Blut mit den älteren. FBI-Mitarbeiter geraten bei ihren Ermittlungen zwischen die Fronten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12