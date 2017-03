Pro7 MAXX 22:00 bis 00:05 Actionfilm Das tödliche Wespennest F 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nasser und seine Gang sind gerade dabei, ein Computer-Lager auszuräumen, als ein bis an die Zähne bewaffneter Gefangenentransport die Halle stürmt. Die Spezialeinheit sollte den Mafia-Boss Abedin dem Gericht überstellen und liefert sich nun eine wilde Verfolgungsjagd mit Abedins Killertrupp, der ihren Boss befreien will. Unfreiwillig geraten Nasser und seine Leute in den Kugelhagel zwischen Polizei und Mafia ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samy Naceri (Nasser) Benoît Magimel (Santino) Nadia Farès (Helene Laborie) Pascal Greggory (Louis) Sami Bouajila (Selim) Anisia Uzeyman (Nadia) Richard Sammel (Winfried) Originaltitel: Nid de guepes Regie: Florent-Emilio Siri Drehbuch: Florent-Emilio Siri, Jean-François Tarnowski Kamera: Giovanni Fiore Coltellacci Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 18