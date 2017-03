ORF 2 22:00 bis 23:10 Diskussion Im Zentrum Erdogans Schatten über Europa - Die Dauerkrise mit der Türkei A 2017 Stereo Untertitel Live 16:9 Merken Neue Eskalation in den ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen Europa und der Türkei: Staatschef Erdogan will ein Präsidialsystem errichten, mit dem Ziel einer weiteren Stärkung seines Regimes. Er wirbt daher für eine Mehrheit bei dem für Mitte April angesetzten Referendum. Nicht nur in der Türkei selbst, sondern auch in europäischen Ländern. Geplante und zum Teil untersagte Auftritte türkischer Politiker in Deutschland haben zu einer schweren diplomatischen Krise geführt. Erdogan spricht von Nazi-Methoden, Berlin reagiert mit Empörung. Sollen Auftritte türkischer Politiker im Ausland verboten werden? Über die Zulässigkeit von türkischem Wahlkampf im Ausland ist auch in Österreich eine Debatte ausgebrochen. Innen- und Außenminister wollen solche Kundgebungen untersagen, wenn anzunehmen ist, dass "Fremde aus Drittstaaten" Meinungen kundtun, die mit demokratischen Grundwerten unvereinbar sind. Wie soll Europa umgehen mit der Türkei und seinem autoritären Präsidenten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Reiterer Gäste: Gäste: Ursula Plassnik (Botschafterin in der Schweiz, ehem. Außenministerin), Hannes Swoboda (ehem. Präsident der Sozialdemokraten im EU-Parlament), Efgani Dönmez (Bundesrat a. D., Kolumnist), Turgay Taskiran (Praktischer Arzt, Gründer der Liste "Gemeinsam für W Originaltitel: Im Zentrum