Schweiz 1 22:05 bis 23:05 Talkshow Aeschbacher Echt? CH 2017 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Massimo Rocchi feiert am 11. März seinen 60. Kann das wirklich sein? Massimo Rocchi, der Komiker und Pantomime mit italienischen Wurzeln, antwortet gelassen, in breitem Berndeutsch: "Ju!" Und er fügt eine seiner Wortkapriolen an: "Fliegen, flog, geflügel!" Grund genug, mit dem Künstler auf seine Karriere und seine Jugend zurückzuschauen. Er, der mit 25 Jahren gleich nach seiner Ausbildung in Paris bei Marcel Marceau nach Bern kam und die Schweiz seitdem mit seinem Pointenbüffet zum Schmunzeln bringt. Folgt nun mit 60 das Dolce far niente? "Äuä!", lacht der Komiker. Kaspar Pankow baut Bögen: Geigen-, Celli-, Bratschenbögen. Zehntelmillimeter entscheiden über die Qualität dieses Handwerks, das weltweit nur noch wenige Menschen beherrschen. Zehn Jahre lang arbeitete der Schweizer in London, im berühmten Atelier von Florian Leonhard. Dort gehen weltberühmte Geigerinnen und Geiger ein und aus, dort finden Stradivaris ihre Käufer. Pankow hielt jahrelang nicht nur Meistergeigen in seinen Händen, er konnte auch hervorragende Bögen aus dem 19. Jahrhundert französischer Herkunft studieren. Solche Meisterstücke kosten heute bis zu 400 000 Franken. Pankow macht sich nun selber daran, die Qualität dieser Bögen zu erreichen. Roman Peter ist ein "Trash Hero". Was tun, fragte er sich, gegen die geschätzten 150 Millionen Tonnen Plastikabfall, die derzeit die Meere und deren Bewohner vergiften? Was tun gegen die Verschmutzung von Traumstränden? "Aufräumen!", war seine Antwort, und er ging ans Werk. Nach knapp drei Jahren hat er mit seiner Idee international eine Lawine losgetreten. Über 207 Tonnen Müll, darunter viel Plastik wurden in Kürze gesammelt. Über 21 000 Menschen haben freiwillig mitgeholfen an "Trash Hero Events", Abfallsammelaktionen an Küsten, in Gewässern und im freien Feld durchzuführen - in Thailand, China, Indonesien, Burma, aber auch in New York. Und: es werden immer mehr "Güselhelden", die sich engagieren, auch in der Schweiz. Reto Keller geht als erster Mensch mit Oberschenkel-Beinprothese auf eine Expedition nach Grönland. Als Bergführer arbeitete er ein halbes Leben in Kanada und führte Touristinnen und Touristen sowie Einheimische an die schönsten Plätze der Erde. 2003 musste er sein linkes Bein amputieren lassen. "Ich habe mich nie als behindert gesehen. Man verliert nicht etwas, es kommt etwas Neues hinzu!" Ein Jahr nach der Operation kehrte der Bündner mit der Bärenenergie und der ungebrochenen Lebensfreude in die Bergwelt zurück. Er bastelte sich eine Prothese und ging damit klettern. Sein arktisches Abenteuer, das am 25. März beginnt, soll auch andere Menschen mit körperlichen Behinderungen ermuntern, ihre Träume zu leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Massimo Rocchi, Kaspar Pankow, Roman Peter, Reto Keller Originaltitel: Aeschbacher