RTS Deux 22:30 bis 00:05 Sonstiges Toto et ses s?urs RUM, H 2014 Stereo Totonel est un petit garçon rom et analphabète de 9 ans qui vit dans le ghetto de Bucarest avec ses deux grandes soeurs, Andrea, 14 ans, et Ana, 17 ans, ainsi que ses oncles. Quand il avait 5 ans, les forces spéciales ont débarqué et emmené sa maman, Siminica, pour trafic de drogue. Ce film a été réalisé par l'Allemand Alexander Nanau, né en Roumanie. Il a suivi dans Bucarest une fratrie dans leur lutte quotidienne pour survivre. Toto apprend à danser, à lire, à écrire. Ses soeurs bataillent, elles, pour ne pas tomber dans la prostitution. Alexander Nanau: " Cela m'a pris une année et demi pour faire ce documentaire. J'ai suivi les gamins et leur mère pendant plus d'une année. Lorsque la mère a été libérée après sept ans d'incarcération, je m'attendais à des retrouvailles familiales? A la fin, les trois enfants apprennent hélas qu'il vaut mieux, pour eux, ne plus être en contact avec leur mère." Schauspieler: Hovarth Ilie Nicusor Gabriel Petre (Himself, 9 years) Andreea Violeta Petre (Herself, Totonel's sister, 14 years) Ana-Maria Badulescu Petre (Herself, Totonel's sister, 17 years) Siminica Badulescu Petre (Herself, Totonel's mother) Nicoleta (Herself, friend of Andreea) Ilie (Himself, Totonel's uncle) Sile Petre (Himself) Originaltitel: Toto si surorile lui Regie: Alexander Nanau Drehbuch: Alexander Nanau