SAT.1 Emotions 22:45 bis 23:35 Krimiserie Profiling Paris Weiße Magie F 2015 16:9 HDTV Als Elodie Forget und ihr Baby spurlos verschwinden, gerät zunächst Elodies Ehemann Baptiste in Verdacht: Er soll vor zehn Jahren seine damalige Frau getötet haben. Die Umstände damals waren ähnlich wie bei dem aktuellen Verbrechen. Doch dann kommt heraus, dass Elodie häufig Rat bei dem Medium Léa Chastaing gesucht hat. Und tatsächlich: Elodie und ihr Kind sind in Léas Wohnung. Doch damit ist der Fall noch lange nicht aufgeklärt! Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) Jean-Michel Martial (Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Philippe Bas (Rocher) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Fanie Zanini (Lili) Josée Drevon (Viviane Mercadet) Originaltitel: Profilage Regie: Vincent Jamain Drehbuch: Sophie Lebarbier, Fanny Robert Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 12